"Fontana assassino". Un grillino al banchetto Carc, protesta la Lega

“Inqualificabile. Riteniamo che non si possa che definire così il comportamento del consigliere regionale pentastellato Marco Fumagalli, tranquillamente seduto stamattina a fianco dei CARC, ovvero di chi ha rivendicato il murales “Fontana assassino” a Milano e continua a fomentare l’odio verso la Lombardia e il suo Governatore”. Così il Commissario della Lega di Monza e Brianza, Andrea Villa e i consiglieri regionali leghisti Alessandro Corbetta, Marco Mariani e Andrea Monti commentano le immagini che vedono intervenire il consigliere Fumagalli (M5S) alla manifestazione organizzata dai CARC sotto Palazzo Lombardia.



“Gruppi comunisti e di estrema sinistra come i CARC, per motivi tristemente ideologici – continuano gli esponenti della Lega brianzola – proseguono nella loro opera di sciacallaggio politico contro la Lombardia dopo aver innescato un clima politico di pericolosità tale da obbligare le Prefetture a mettere sotto scorta il presidente Attilio Fontana”.



“Chi fa parte delle istituzioni - affermano i politici leghisti - dovrebbe condividere i principi di democratico e pacifico confronto delle idee che ne stanno alla base, ed evitare di sedersi insieme a chi non fa altro che insultare e minacciare l’avversario politico. Auspichiamo infine che il Movimento 5 Stelle prenda le distanze da quanto accaduto”.