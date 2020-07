Regione Lombardia per il restauro dei beni ambientali ed architettonici di Martinengo

Se ne discuterà settimana prossima, durante il Consiglio regionale al Pirellone, a Milano. Fondi per il comune bergamasco di Martinengo, grazie ad un emendamento all'assestamento del Bilancio regionale 2020-2022. Una richiesta che vede coinvolti i consiglieri del Carroccio Giovanni Malanchini e Monica Mazzoleni, bergamaschi. Il testo chiede lo stanziamento di 400mila euro per un intervento di restauro conservativo, la riqualificazione e la messa in sicurezza in sicurezza dei beni ambientali ed architettonici.