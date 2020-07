Maltempo, grossi danni nella Bergamasca

"In queste ore in cui il maltempo sta flagellando la Lombardia, non risparmiando neanche la Bergamasca, il mio pensiero va ai vigili del fuoco di Bergamo che si stanno prodigando per il bene e per la sicurezza pubblica. Ben 44 gli interventi effettuati stamattina". Così il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni.



Che aggiunge: "Duramente colpito anche il mio Comune, Martinengo, ove alberi sono caduti sui fili dell'alta tensione, lasciando interi rioni al buio; e poi tetti scoperchiati, alberi sradicati, rami caduti sulle macchine, vie chiuse, vetrate infrante nella palestra comunale. Il mio grazie va al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, alla polizia locale e ai carabinieri di Martinengo e ai vigili del fuoco di Romano di Lombardia, tutti impegnati in queste ore per riportare il mio Comune alla normalità".