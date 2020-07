Maltempo, la grande anima dei bergamaschi

"Il mio personale ringraziamento alla Protezione Civile di Martinengo che, in queste ore di emergenza dovuta al maltempo, è intervenuta efficacemente per limitare i danni e mettere in sicurezza il mio Comune. Molte sono le persone che in queste ore si sono subito rimboccate le maniche, come è nello stile di noi bergamaschi, e sono scese in strada in prima persona per spostare le macerie o addirittura tagliare i rami pericolanti degli alberi. Sindaco, Carabinieri, Polizia locale, Amministrazione comunale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, tutti han fatto la loro parte. Dimostrando una volta di più quanto sappia essere unita l'anima dei bergamaschi nei momenti del bisogno". Così in una nota il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni, bergamasca.