Attilio Fontana sta con Facchini: “E’ l’uomo giusto per Lumezzane”

Durante un suo passaggio in Provincia di Brescia, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana si è incontrato con Josehf Facchini, candidato Sindaco a Lumezzane della Lega e sostenuto dalle altre liste di centrodestra. Un confronto diretto e molto positivo, che ha lasciato il Presidente della Regione piacevolmente impressionato.



Facchini, secondo il Governatore Fontana, è “l’uomo giusto per Lumezzane, giovane e con grandi capacità. Lumezzane è un Comune molto importante e per questo serve un uomo come Josehf, che sappia svolgere il difficile compito del Sindaco con professionalità e dedizione. Inoltre è pure giovane e la gioventù è una virtù, quando è accompagnata alla capacità”.



Un sostegno forte e sincero, che dimostra quanto sia utile poter contare su un rapporto diretto tra referenti politici all’interno delle diverse istituzioni.