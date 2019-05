Il Sottosegretario Volpi a Lumezzane per sostenere il candidato della Lega: Josehf Facchini

Nella giornata di domani, venerdì 24 maggio, il sottosegretario di Stato alla Difesa On. Raffaele Volpi sarà a Lumezzane per portare il proprio sostegno al candidato sindaco della Lega e del centrodestra: Josehf Facchini.



L’arrivo è previsto in tarda mattinata, la prima tappa della visita sarà il Gazebo della Lega presso il mercato di Sant’Apollonio. Seguirà una visita informale alla sede degli Avieri dell’Arma Aeronautica ed un incontro con i Presidenti delle Associazioni legate all’universo delle Forze Armate.