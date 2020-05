Librandi: "Fallimentare la strategia del tutto chiuso"

"La strategia del chiudere tutto che il ministro Speranza e il suo collega Boccia continuano a rivendicare contro ogni possibile aperta è irresponsabile e fallimentare". Lo sottolinea Gianfranco Librandi di Italia Viva. "Finora l'Italia ha avuto un cal del PIL del 10% contro una media europea del 7. La produttività è calata del 30%, mentre la media Ue è del 10. La disoccupazione rischia di arrivare a fine anno oltre il 20% e il debito su PIL al 160%. E non mi pare che la gestione sanitaria sia stata migliore degli altri Paesi", aggiunge.



E ancora: "Non sarebbe ora di iniziare a pensare che un'altra strategia è forse necessaria? O bisogna continuare a tenere chiusi i confini e dare l'idea nel mondo che l'Italia è un Paese da non visitare, da cui non comprare nulla e su cui non scommettere? Questo è l'effetto delle scelte sbagliate".