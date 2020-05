Calderoli: "Gori e Sala migliori sindaci? Offesa ai morti covid"

"Non conosco la fondazione inglese che istituisce un premio per il miglior sindaco durante la pandemia da Covid, preferisco non conoscere i suoi componenti o giurati, altrimenti dovrei suggerire loro un’immediata visita psichiatrica con la massima urgenza. Ma candidare Giorgio Gori, che a fine febbraio si faceva fotografare al ristorante e faceva video come Comune di Bergamo per dire che la città non si fermava e non doveva fermarsi, e Giuseppe Sala, con i suoi aperitivi e il suo slogan ‘Milano non si ferma’ sempre a fine febbraio, mi pare davvero un insulto alle migliaia di morti bergamaschi e milanesi".



"Non solo, e a questo punto mi tolgo un sassolino dalla scarpa date le continue critiche rivolte da questi sindaci al governatore Fontana: proprio loro, i sindaci più noti e autorevoli del PD, dovevano alzare la voce con il loro Governo, farsi sentire, ma davvero, fare in modo che la Lombardia fosse tutelata, che a fine febbraio arrivassero le mascherine, che arrivassero i dispositivi sanitari di protezione, e che adesso, a maggio, passata l’emergenza sanitaria, dovevano essere loro i primi a farsi sentire per gli aiuti economici. I loro silenzi hanno causato gravi danni alle loro comunità, altro che premiarli...". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.