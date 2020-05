Hong Kong, proteste contro le leggi cinesi. Attivista arrestato

Hong Kong si prepara a nuove proteste, dopo l'annuncio di Pechino di volere procedere con la nuova legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica. Un gruppo di manifestanti, con la mascherina protettiva sul volto, si è riunito a Causeway Bay, area dello shopping sull'isola di Hong Kong, rispondendo a un appello on line diffuso ieri per protestare contro la legge in attesa di essere approvata e contro un'altra legge in fase di discussione sull'inno nazionale.



I manifestanti, almeno centinaia secondo le immagini diffuse dai media di Hong Kong, hanno intonato lo slogan "nessun rivoltoso, solo tirannia", facendo riferimento a una delle richieste delle proteste dei mesi scorsi, quella di non essere qualificati come "rivoltosi" per non incorrere nel rischio di carcere fino a 10 anni. Sul posto si trova anche la polizia di Hong Kong, che ha chiesto ai manifestanti di disperdersi e ha prelevato il vice presidente del People's Power Party, l'attivista Tam Tak-chi. Un altro gruppo di persone si è radunato a Wan Chai, sempre sull'isola di Hong Kong, altro punto di partenza della marcia di oggi, dove si trovano agenti in tenuta anti-sommossa.