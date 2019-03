Il Pd suicida torna a menarla con lo Ius soli

"Il Pd deve saper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale anche per lo ius soli". Per l'ex segretario del Pd Walter Veltroni, intervistato da Repubblica, "su temi come questo non bisogna avere paura di mettersi controcorrente. La sinistra non deve mai avere paura di essere se stessa". Alle primarie "ho votato per Zingaretti, con convinzione", dichiara Veltroni.



"E' stato sconcertante impiegare un anno per avere di nuovo un segretario. Ma ora c'e'. E l'unica voce deve essere quella del leader. Quando dice che dobbiamo cambiare tutto, radicalmente, io lo prendo in parola". L'ex leader dei dem si dice convinto che si votera' presto: "Questo governo reggera' fino alle europee. Ci aspetta una manovra durissima e, davanti alla verità dei fatti, il governo non resisterà. E siccome non ci sono alternative possibili in Parlamento, si tornerà a votare". Matteo Salvini "ha tutto l'interesse ad accelerare la fine del governo, perché tra poco la gente inizierà a chiedere conto delle promesse, a cominciare da quelle sull'immigrazione". E le urne anticipate converrebbero anche al M5S, "perché più dura questo esecutivo, più perdono voti e identità".



Per Veltroni "tra poco saranno i 5Stelle, e non il Pd, a dover decidere da che parte stare, nel senso che e' ora di ricostruire in questo Paese un sano bipolarismo tra centrosinistra e destra". "Già alle Europee si vedrà che ci sono solo due posizioni chiare. La Lega che è contro l'Europa, e noi che siamo a favore", prosegue. Per quelli che stanno in mezzo, che vanno un giorno con i Gilet gialli che assaltano Parigi e l'altro si ricordano di essere al governo, non c'e' spazio".



Prima di tornare al voto, "vanno riscritte le regole per favorire la democrazia dell'alternanza. Renzi ha sbagliato molto, ma non quando ha cercato di scrivere le regole del gioco insieme all'avversario", osserva Veltroni. "Poi quando l'arbitro fischia l'inizio della partita si è gli uni contro gli altri. Invece si fa spesso il contrario".