Siria liberata dall'Isis. "Ma restiamo vigili"

Isis scacciata dalla Siria. La coalizione a guida USA esulta. E Donald Trump si felicita per la sconfitta del Califfato, ma promette che gli Usa resteranno 'vigili' sull'organizzazione jihadista. "In una nota il presidente americano annuncia: "Sono onorato di annunciare che, insieme ai nostri alleati così come alle forze di sicurezza irachene e le forze democratiche siriane, gli Stati Uniti hanno liberato tutti i territori controllati dall'IS in Siria e in Iraq, il 100% del Califfato".



Il presidente americano aggiunge: "Noi resteremo vigili finche' l'organizzazione non sara' sconfitta, ovunque si trovi". "Continueremo a lavorare con i nostri partner e alleati per distruggere completamente i terroristi islamici radicali". E poi ha ammonito: "A tutti i giovani su Internet che credono nella propaganda dell'IS, la morte vi sta aspettando se vi unite a loro".