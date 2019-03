Brescia, allarme acqua. La leghista Ceruti scende in campo

Brescia, è allarme acqua. In previsione della siccità che colpirà la provincia lombarda. La denuncia è arrivata, ieri, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, nella sede di Confagricoltura Brescia, con la partecipazione dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica dell’est Lombardia e alla presenza del consigliere regionale Francesca Ceruti (Commissione ambiente). Si è trattato di un incontro finalizzato anche a fare il punto sulla situazione in vista del tavolo regionale “Acqua” convocato dalla Regione Lombardia per il prossimo 1° aprile.



“I cambiamenti climatici e la mancanza di investimenti", ha commentato Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia, "ci hanno portato in questa grave situazione. Confagricoltura Brescia ritiene che le nuove tecnologie possono dare una mano alla nostra agricoltura e per questo abbiamo chiesto a Regione Lombardia di accompagnare le aziende in un processo di efficientamento dei sistemi di irrigazione. È anche vero però che non possiamo puntare solo sulle nuove tecnologie perché l’irrigazione a scorrimento è una peculiarità del nostro territorio: la sfida è migliorare l’efficienza del sistema mantenendo le specificità del nostro territorio”.



“Ho voluto entrare nella Commissione ambiente", ha chiosato il consigliere regionale Francesca Ceruti, "perché si tratta di un tema che mi appassiona e che ritengo possa essere affrontato senza estremismi, cercando di conciliare le differenti posizioni. Mi impegno pertanto a portare le esigenze del settore agricolo in Regione, per trovare sul tema dell’acqua soluzioni condivise che evitino il ripetersi di situazioni di emergenza”.