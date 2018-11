Premio Irene Brin 2018 all’eccellenza creativa italiana

Ormai un paio gli occhiali sono moda a tutti gli effetti. Per questo al “creativo delle lenti” (Creative Eyewear) Stefano Russo, che lavora per Louis Vuitton, Fendi, Woman RTW & Fur etc., sarà assegnato un premio lunedì prossimo, da parte dell’Accademia Costume & Moda di Roma, in occasione dell’inaugurazione del suo anno accademico 2018-19.





All’evento, al quale si può partecipare solo su invito e che si terrà nella sede dell’Accademia in via della Rondinella 2, verrà consegnato al giovane designer il “Premio Irene Brin”, istituito nel 1969 in nome della “giornalista femminile” (ma non femminista, come alcuni ci vorrebbero far intendere) per antonomasia del nostro Novecento: Irene Brin (1911-1969). Autrice di numerosi articoli di società, moda e costume, rimangono indimenticabili della Brin quelli pubblicati alla fine degli anni Trenta sulla rivista "Omnibus" di Leo Longanesi (1905-1957), che ne inventò anche il caratteristico nome d’arte (all'anagrafe si chiamava infatti con il più classico dei classici Maria Vittoria Rossi).





Anche oggi, quindi, il tipico "Power of Style" che la Brin incarnava e proponeva nella sua scrittura e proposta diretta alle donne italiane, continua ad ispirare, tanto da intitolargli appunto un premio. Rosana Pistolese, fondatrice dell’Accademia di Costume e di Moda, al momento della morte della Brin decise di perpetuarne il “messaggio” perché sentiva che senza di lei un mondo rischiava di finire (come poi di fatto è avvenuto), un mondo che aveva in parte creato il “Made in Italy” della moda e che era divenuto un mito. La Brin alle donne del suo tempo, contro l’androginismo della moda femminile che già nel dopoguerra cominciava ad affacciarsi, rivendicava la futilità dell'artificio, la necessità dell’ornamento, la bellezza dell’armonia, facendo infuriare (ieri e oggi) i nemici dell'esaltazione della grazia e della genuinità femminile. La Brin esortava le donne del suo tempo ad essere loro stesse artefici della propria immagine, esprimendo così la propria soggettività ma in relazione all’uomo, visto non come un simulacro da imitare, bensì come un “alleato” cui piacere.





In questo la produzione della giornalista romana porterebbe oggi alla riappropriazione del proprium (e del genio) femminile, in contrasto con i modelli mascolinizzati, iper-essenziali ed unisex di donna oggi prevalenti.

Nel corso della serata organizzata dall'Accademia Costume & Moda, oltre alla presentazione della nuova offerta didattica, è prevista una conversazione sui temi della ricerca, del processo e della sperimentazione in moda da parte del ricercatore e docente in design, tecnologia e comunicazione Paolo Ferrarini, del creativo della Tod's (calzature, abbigliamento e accessori di lusso) Andrea Incontri e, infine, di Marco Rambaldi, co-proprietario dell’omonimo brand dell’azienda guidata da Diego Della Valle. Alla fine dell’evento seguirà un cocktail party. Per ulteriori informazioni: www.accademiacostumeemoda.it.