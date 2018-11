Manovra, Salvini: "Nessun passo indietro"

"Un conto è essere cauti, educati, ragionevoli, un conto è retrocedere. Passi indietro non se ne fanno. Bruxelles non mi convincerà mai che la legge Fornero non si tocca. Noto con piacere che in queste ore lo "spread" è calato di decine di punti. Evidentemente, chi sta leggendo seriamente la manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è SANA e noi vogliamo solo restituire soldi a imprenditori e cittadini italiani.#primagliitaliani". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini.