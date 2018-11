Volantino choc a Milano: "In caso di sgombero lanciate la lavatrice sui poliziotti"

Il volantino choc, che dallo stile parrebbe scritto dalle solite zecche rosse dei centri sociali (ma è ancora da verificare) è apparso nottetempo incollato su muri e cabine telefoniche dei quartieri popolari di Milano: Corvetto, San Siro, Lorenteggio, Barona. Tutte periferie ove gli stabili vengono occupati abusivamente, specie da extracomunitari, grazie ad un ben organizzato racket malavitoso. "Nessuna firma ma il sospetto è che dietro questa operazione ci sia la mano di gruppi anarchici e militanti di centri sociali. Il primo nemico da combattere? La polizia", scrive Il Giorno.



Il foglietto scritto a computer contiene tutte le istruzioni per l'uso per disturbare le operazioni di sgombero: "Gli amici e i sodali possono andare in fretta nei pressi della casa che viene sgomberata per disturbare le operazioni poliziesche. I vicini, i passanti e i curiosi possono fermarsi, stare a guardare e dire la loro. Anche i piccoli gesti possono aiutare a far capire che chi viene sfrattato non è solo e che la polizia non è la benvenuta". E poi ci sono tre vignette, fatte apposta per chi non conosce bene l’italiano, con i poliziotti dipinti come i cattivi con scudi e manganelli. Nei piccoli suggerimenti le persone sono invitate a rovesciare sugli agenti dei solidi (in una delle illustrazioni, due persone stanno per buttare una lavatrice da un balcone) e liquidi non meglio specificati.





"Non una parola su chi, in lista di attesa, attende un’assegnazione", conclude amaramente Il Giorno. Nella Milano a guida Centrosinistra c'è ancora chi evidentemente crede che le leggi e le regole non valgano, o che valgano solo per i fessi...