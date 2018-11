Pakistan, arrestato l'integralista che voleva morta Asia Bibi

Khadim Hussain Rizvi, il capo del partito islamico Tehreek-e-Labaik Pakistan (Tlp), protagonista delle proteste che hanno sconvolto il Paese dopo l'assoluzione di Asia Bibi, è stato arrestato. Lo ha reso noto il ministro per l'Informazione, Fawad Chaudhry. "La misura", spiega il ministro, "è stata presa per proteggere l'ordine pubblico e non ha niente a che fare con il caso di Asia Bibi". Avesse detto che c'entrava, i fondamentalisti islamici avrebbero messo a ferro e fuoco il Paese.