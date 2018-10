PD, Forza Italia e Bruxelles uniti per affossare l'Italia

Per un attimo, leggendo un comunicato dell’Antitrust che multava Apple e Samsung per avere distribuito aggiornamenti firmware che compromettevano l’utilizzo dei loro dispositivi più obsoleti, m’è parso di potere accostare nella mente una lettera di Bruxelles. L’organo di vigilanza sulla concorrenza parla così: “hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi.” Citando sempre degli smartphone in oggetto.



Non vi pare sia sovrapponibile ai vari moniti della UE nei confronti della nostra manovra di bilancio? Pensateci un attimo, potrebbe suonare così: “Salvini e Di Maio hanno provocato gravi disfunzioni agli apparati europei, in tal modo accelerando il processo di sostituzione dei tecnocrati.” E la multa comminata non può che essere il prepensionamento del Governo in carica.



In realtà la rissa è linfa vitale non per i populisti, abituati ad avere il megafono in mano, non si vedrebbe lo scandalo, ma per quelli che si fanno chiamare moderati. Hanno necessità di alzare il tono di scontro per dare un pretesto al cavallo dello spread di imbizzarrirsi per poi agitare le braccia: “Ci sono i mercati che non si fidano.”



In un simpaticissimo montaggio della pagina satirica Facebook “Le più belle frasi di Osho”, c’è Di Maio che “tranquillizza i mercati”, dell’ortofrutta però. È proprio questo il senso di Paese che l’esecutivo sta mettendo in piedi. Dovrebbe essere ordinaria amministrazione avere dei Ministri che lavorano per l’interesse supremo dei loro cittadini, invece non solo siamo in condizioni di assoluto contrasto per dovere ripristinare tale ovvietà, ma abbiamo la canna del fucile fumante puntata contro il petto. E fa tanta simpatia vedere Forza Italia e Partito Democratico alleati dei nemici stranieri. Tant’è che il Presidente della Regione Liguria, l’azzurro Giovanni Toti, ha sbottato:



“(…) Forse, almeno ora, sarebbe il caso di fermare la macchina e riflettere un attimo: forse i nostri elettori non comprendono perché, dopo aver denunciato per anni lo spread come un imbroglio, ora quasi lo acclamiamo come salvatore della patria. Forse non capiscono perché, dopo aver detto per anni che l’Europa andava cambiata, ora ci prepariamo a schierarci e difendere proprio quell’Europa che volevamo cambiare. Forse non capiscono perché, dopo aver detto che bisognava investire di più e sforare i parametri del Patto di Stabilità, ora ululiamo al 2,4% di deficit (…)” Berlusconi è tornato ad essere il ragazzo che cantava sulle navi da crociera. Quindi da “Il nuovo miracolo italiano” è passato a “Tu vuò fa’ l’Americano”.