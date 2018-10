In burqa in ospedale, Bastoni: "Se ne fregano delle regole"

“Sconcerto e rabbia tra i pazienti in lista d'attesa questa mattina al Poliambulatorio 1A dell'Ospedale di Niguarda, Blocco Nord Padiglione 1, per la presenza di una donna in burqa”. Lo denuncia il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni.





Che dichiara: “Diversi cittadini hanno rimarcato come, nonostante gli appositi cartelli di divieto, esposti in bella vista nella vetrata adiacente, di accedere alle strutture sanitarie regionali con il volto mascherato, la donna è rimasta imperterrita in attesa, con tutta la famiglia, dalle 11 alle 12.30, sino al momento della visita”.



“E questa”, conclude Bastoni, “è la dimostrazione palese di come le risorse tanto care alla Sinistra quando a casa nostra se ne freghino delle leggi e delle regole, mentre nei loro Paesi a noi è vietato persino portare un crocefisso al collo”.