Fine dell’Europa, geopolitica e destino neo-feudale

Esaminiamo i seguenti fatti: La comparsa di una delle più grandi basi militari d'Europa in Kosovo (la base di Bondsteel), lo smantellamento della base USA de La Maddalena in Sardegna, l'ingresso dell'Albania nella NATO e la notizia che circola in questi mesi del progetto di una ulteriore base NATO sempre in Albania. E’ poi del 2008 la nascita del sedicente Stato del Kosovo, riconosciuto come tale dalla Repubblica Italiana (21-02-2008 – R. Prodi) ma non da tutti in Europa e nel mondo (incluso il Vaticano). Nato da una unilaterale dichiarazione di indipendenza della regione serba quello del Kosovo è rimasto un caso unico in Europa: né alla Catalogna né alla Crimea infatti, per citare i casi di maggiore attualità, sono stati applicati gli stessi principi e criteri di valutazione quando si parla di autodeterminazione secessionista anche perché ciò è notoriamente giuridicamente controverso a maggior ragione alla luce del criterio generale di garanzia di integrità territoriale degli stati che di norma prevale su quello secessionista (anche quando le spinte vengano dal basso). Coincidenze? Risale al 2004 la cosiddetta “Costituzione Europea” ... Al di là del suo successivo naufragio fra i problemi che vennero allora più discussi, senza raggiungere l’unanimità dei consensi, fu quello dell’indicazione o meno, nel preambolo della Costituzione, delle radici cristiane dell’Europa. Per alcuni, una citazione esplicita di un fatto storico pur ampiamente riconosciuto, rischiava di trascurare altri apporti alla cultura europea, come quello laico, ma forse e soprattutto quello di altre religioni, come l’islam, per esempio ... Tuttavia è pur vero che una cultura 'Europea' esiste e che questa abbia origine nelle tradizioni dell'antica Grecia, dell'Impero Romano e del Cristianesimo. Considerato che la cultura si basa su norme i.e. usi, costumi, atteggiamenti, convinzioni, valori, credi è fondamentale che l'Unione faccia leva sul patrimonio culturale, storico e religioso comune per generare o riscoprire un senso di identità Europea. Non dimentichiamo, quando parliamo di Cristianesimo, le radici e l’identità dei popoli europei e di chi ad est, cristiano ortodosso, costituisce ed ha da sempre costituito un baluardo ed un pilastro a garanzia della nostra attuale esistenza, sopravvivenza ed identità. In questo contesto, quindi è risultata purtroppo particolarmente significativa la decisione di abbandonare il riferimento alle radici cristiane contenuto nella proposta originale di costituzione Europea. Ad est l’attacco all’identità cristiano-ortodossa e la promozione da parte nostra (purtroppo anche italiana) dell’Islam nei Balcani, appunto anche con il riconoscimento ed il supporto ad entità come quella Kosovara (90% musulmani) è ed è stato un errore fatale, un autogol, che pagheremo carissimo nei prossimi anni, per inciso sappiate che siamo alla vigilia della sospensione dei visti da parte dalla UE per i cittadini di questa regione, perché? (Qualche click su internet e qualche notizia di cronaca anche italiana potrà contribuire a farvi un’idea, urbane persone che ci sono state da sempre presentate come le “vittime”). La buona notizia comunque in quest’ultimo caso c’è: non saranno necessari i soccorsi in mare grazie al più sicuro uso dell’autobus... L'ingresso in UE degli stati dell'Europa dell'est, alcuni dei quali visti i trascorsi legati all'esperienza sovietica nutrono forti risentimenti nei confronti della Russia, altro apporto e significato non ha (visto il basso standard di benessere economico) se non quello dell’allargamento della NATO ad est e l’omologazione con l’appiattimento di questi rispetto alle politiche neo-liberiste e neo-coloniali di cui la globalizzazzione è un fattore sinergico. Ciò che viene promosso a livello economico locale non è altro che quanto in questi ultimi tempi è divenuto chiaro a tutti e che è ora oggetto di disputa e conflitto tra noi italiani ed i poteri che animano l’UE, per essere più espliciti diciamo che il meccanismo di impoverimento (legato a privatizzazioni, svendite ed accaparramenti) ad est è identico a quello che abbiamo conosciuto noi italiani negli ultimi decenni. E’ apparso finalmente evidente che gli interessi legati ai gruppi di potere dominanti, che dalla promozione del neoliberismo traggono i loro profitti, non coincidono con l'interesse di noi cittadini che abbiamo visto dagli anni '90 ad oggi un netto peggioramento del nostro benessere unitamente ad una costante erosione dello spazio democratico e della nostra identità culturale. Delocalizzazione, smantellamento dei diritti dei lavoratori, riduzione dei salari, deindustrializzazione, precarietà e minore forza contrattuale del cittadino sono il volto che si celava dietro alle parole d'ordine di privatizzazione, libero mercato, libera circolazione di merci ed idee, servizio militare professionale e quant’altro (cito il servizio militare paventando prima o poi l’istituzione di “milizie” fuori dal controllo democratico). Ma al posto delle idee, quelle che avrebbero dovuto liberamente circolare (prive di censure) su internet, arriva invece il pensiero unico, l'omologazione e la promozione costante di una standardizzazione funzionale a chi ci vuole, schiavi e supini, senza memoria e senza identità pronti ad accettare di tutto ed al limite a consumare qualora ce ne sia rimasta la possibilità. Per inciso c’è da chiedersi fino a quando la comunicazione sul web rimarrà ancora relativamente libera oltre che notoriamente spiatissima ed ospitata su piattaforme di monopolio... Ecco quindi che possiamo comprendere come qualunque tipo di connotazione culturale forte diventi una sorta di barriera che il sistema, dietro al quale si intravedono ormai i burattinai, deve rimuovere ed abbattere a costo anche di eliminare chi si dovesse mettere di traverso. Tutto ciò che è cultura, tradizione o verità storica che porta ad un radicamento e quindi ad una resistenza delle persone deve essere spianato: dalla religione alla famiglia, dai monumenti ai prodotti tipici del comparto agro alimentare, dalla lingua alle identità nazionali sino alla falsificazione antistorica o alla contraffazione di prove e fonti. Il progetto di costituzione o meglio di conservazione di un blocco egemonico ha portato così al susseguirsi di interventi sempre più scoperti e mal cammuffati non solo in paesi come Iraq e Libia ma anche in seno alla stessa Europa con conflitti solo apparentemente di carattere squisitamete circoscritto ma i cui effetti possiamo constatare unicamente a cose fatte e cioè a scoppio ritardato. Ma quale potrebbe essere uno dei rischi per l'establishment e che cosa si vorrebbe forse evitare tra le altre cose negli ultimi tempi? Direi uno slittamento dell'Europa verso Est e la creazione di legami via via più forti con la Russia con la quale, sia gli scambi commerciali che le omogeneità culturali (cristiane) di noi Europei occidentali, porterebbe al rovesciamento dell'attuale geometria con la formazione di un diverso polo Europeo, Russia inclusa, e la marginalizzazione con una minor dipendenza, del potere esercitato da oltre oceano. La politica neocolonialista ad est non si è estrinsecata solo nella coartazione di paesi nella UE e quindi nella NATO ma in una azione, a livello locale, rapace del tutto simile a quella a noi ben nota e che ha avuto il suo apice durante il periodo di Monti in Italia. Il nuova schiavitù ridenominata ad arte con le più fantasiose e colorate delle terminologie ha bisogno di uomini nuovi dai quali occorre estirpare qualunque tipo di moto e capacità di resistenza. Per fare questo è necessario annientare sistematicamente ogni tipo di senso di appartenenza, di coesione, di solidarietà ed in definitiva di forte identità in nome della globalizzazione e del mercato. Diventa imprescindibile quindi distruggere tutto inclusa la coesione di coppia sino all’ultimo nocciolo dell’identità sessuale (vedi la recente iniziativa di non indicare il sesso dei neonati), uno schiavo perfetto dovrà essere preferibilmente asessuato e con pensieri, gusti ed esigenze del tutto prevedibili ed omologati, meglio ancora se felice di essere tale. Naturalmente tutto ciò non vale per quella minoranza privilegiata cha da questo modello dovrà trarre profitto senza esserne turbata, imbecille illusione di cui dubito comunque fortemente salvo che non ci si limiti ai soli parametri economici. Questi nuovi schiavisti saranno dediti al piacere ed agli eccessi a cui abitualmente già si abbandonano, inclusi tra questi ovviamente anche quelli di carattere sessuale nonostante lo svoutamento e l’annichilimento della sessualità altrui (dico con un pizzico di senso del grottesco), sognano forse il superamento dei limiti biologici della vita ed un accesso illimitato a cure e tecniche mediche per poter prolungare virtualmente ed all’infinito il loro delirio e la loro onnipotenza tanto demoniaca quanto demente. Il risultato di interventi di carattere bellico, non solo sconsiderati per chi ne è stato solo un attore passivo e marginale (forse come nel caso dell’Italia), ma assolutamente sinergici su un piano geopolitico, sono ormai sotto gli occhi di tutti soprattutto quando costringono l'Europa a confrontarsi con un fenomeno migratorio senza precedenti che contribuisce in modo funzionale all’ulteriore indebolimento e sfilacciamento del tessuto identitario e culturale europeo e che finirà per travolgere definitivamente ogni barriera, capacità di conservazione e di trasmissione di ciò che siamo e siamo stati.