Fabio Cantarella:migliaia di giovani lasciano la Sicilia

Ecco quanto afferma Fabio Canterella assessore leghista al comune di Catania,nel 2017 la Sicilia ha avuto la medaglia come peggior regione in quota per persone a rischio di poverta' o esclusione sociale del (52,1%) ed ha anche un altro triste primato,la popolazione dai 15 anni in su a rischio di poverta' che corrisponde al (41,3%) della popolazione siciliana.Rifacendomi ad uno studio di "Scuola universita' ed emigrazione"dico che negli ultimi 15 anni il numero degli iscritti a scuola pubblica e' passato da 769.111 a 682.486,una caduta che si spiega con la bassa natalita' e nel fenomeno dell'emigrazione dei nostri giovani,fra il 2013 e il 2016 sono stati 38.000 giovani a lasciare la Sicilia,ecco l'eredita' dei governi del PD,il governo nazionale attuale ha messo grande impegno e grande attenzione,nei prossimi mesi e anni ci dedicheremo al 100% per non far andare via piu' i giovani dalla Sicilia facendo delle misure adeguate per incentivare il lavoro quindi le nascite per avere maggior aumento demografico.