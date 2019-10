Riconoscere la dislessia: nuova legge in Regione Lombardia

Approvato martedì da Regione Lombardia un Progetto di legge sulla dislessia. “Stiamo parlando”, commenta il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, membro della Commissione Sanità di Palazzo Pirelli, “di un disturbo nell’apprendimento che nella sola provincia di Mantova interessa circa ventimila persone, mentre in Italia e in Lombardia interessa circa il 4% dei bambini”.



“Uno dei punti focali della Legge che abbiamo approvato martedì in Consiglio regionale è la stesura di un Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, affinché si definiscano le procedure per attuare un’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino al termine del primo anno della scuola primaria”, prosegue Cappellari.



“La legge promuove inoltre percorsi di diagnosi finalizzati alla certificazione anche di soggetti che hanno superato l’età evolutiva. La sensibilizzazione, informazione e formazione degli attori che partecipano al processo non solo nella fase di individuazione precoce, ma anche in quella di riabilitazione, potenziamento e supporto, sino allo studio universitario e lavorativo è fondamentale. La legge prevede inoltre in Lombardia l’istituzione nel mese di ottobre di una giornata dedicata ai disturbi specifici di apprendimento”, aggiunge il consigliere regionale.



“Con questa Legge”, conclude l’esponente del Carroccio, “Regione Lombardia a guida Lega vuole sottolineare una volta di più, con i fatti e non con le parole, la propria vicinanza alle fasce più deboli del territorio, che vanno aiutate e tutelate con tutti i mezzi istituzionali a nostra disposizione”.