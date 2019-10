Ex Ilva, Gelmini: "Maggioranza allo sbando, a rischio 5mila lavoratori"

"In merito alla vicenda Ilva la maggioranza continua a creare caos, aggiungendo ulteriore incertezza al futuro dell'azienda. Fare carta straccia degli accordi già presi rischia di portare Ancelor Mittal a prendere decisioni drastiche: rischiano il loro posto 5mila lavoratori". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



"Il governo sembra non cogliere l'importanza e la strategicità dell'industria nel nostro Paese e del problema ambientale nella zona di Taranto. Arriva un brutto segnale per chi investe in Italia, e un pessimo biglietto da visita per chi lo vorrebbe fare. Prima Di Maio ed oggi Patuanelli non sono riusciti a risolvere questa delicata situazione. I 5 Stelle si confermano inadeguati, questa volta accompagnati a braccetto dal Pd di Zingaretti e dal nuovo partito di Renzi", conclude.