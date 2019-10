Prestipino: "La mafia a Roma esiste, non è solo quella del Sud"

Per il procuratore aggiunto Michele Prestipino, intervistato dal Corriere della Sera, la "ricostruzione giuridica sull`associazione criminale di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi è stata condivisa dalla Procura generale che ha presentato appello dopo la sentenza del tribunale e dalla Procura generale della Cassazione che ha chiesto la conferma delle condanne inflitte in secondo grado. E prima ancora c`erano stati il giudice che ha concesso gli arresti, il tribunale del Riesame e la stessa Cassazione che respinse i ricorsi cautelari" e la sentenza della Cassazione di ieri non smonta l'impianto.



"Anche perché la stessa Cassazione dal 2015 fino al marzo scorso ha ribadito con diverse pronunce l`esistenza delle 'piccole mafie' slegate dal controllo del territorio. Ora c`è questo nuovo verdetto, e dalle motivazioni scopriremo se è stato messo in discussione quel principio giuridico oppure se, come ritengo più probabile, si è ritenuto che in questo caso specifico non ci fossero i presupposti per applicarlo", aggiunge.