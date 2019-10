Trump vuole un muro anti-immigrati anche in Colorado

“Stiamo costruendo un muro al confine con il New Mexico e stiamo costruendo un muro in Colorado”, che si trova a nord del New Mexico, ma non sul confine Usa-Messico. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump.



Il muro “sarà molto grande e funzionerà. Non si potrà superare neanche da sotto. Stiamo costruendo un muro in Texas” ma “non lo stiamo facendo in Kansas”, stato che avrà vantaggio dalle altre strutture.



Poco più tardi il governatore democratico del Colorado Jared Polis ha risposto su Twitter: “Beh…questo è imbarazzante. Il Colorado non confina con il Messico. Per fortuna il Colorado adesso offre asili gratis per tutto il giorno in modo che i nostri bambini possano imparare la geografia di base”.