In tv predicava la pace, poi tornava a casa e gonfiava di botte la moglie

Durante le prediche in tv (rigorosamente in arabo) era pacato e gentile. Ma il telepredicatore e riferimento di una comunità musulmana una volta tornato a casa pare che picchiasse la moglie. La Squadra mobile della questura di Brescia ha

arrestato un uomo sudanese di 46 anni, Abu Ammar al-Sudani, con accuse di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. Secondo la questura da diversi anni sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali.



“È proprio il caso di dire che "chi predica bene razzola male". Come il telepredicatore sudanese 46enne, residente nel bresciano ed arrestato oggi dalla polizia perché, terminati i suoi sermoni rigorosamente in arabo tornava a casa dalla moglie e la percuoteva. I motivi, i più futili: l'acquisto di biancheria o di altri beni. Parrebbe che il predicatore abbia picchiato la moglie anche in stato di gravidanza, umiliandola in continuazione. Tra gli episodi anche lo svuotamento di spazzatura addosso alla donna".



"La coppia ha tre figli che insieme alla madre risultano collocati in idonea struttura. Persone simili meritano di essere perseguite dalla legge con il massimo della pena e messe in condizione di non reiterare reati di questa gravità. Un plauso agli uomini della Questura di Brescia che hanno smascherato questo predicatore”. Così il consigliere regionale bresciano Francesca Ceruti, leghista. “Se le accuse verranno confermate, una volta di più ci troveremo di fronte al fallimento del modello di integrazione della Sinistra, che si illude che chi viene a casa nostra possa integrarsi seguendo le proprie regole e non le nostre”, conclude Ceruti.