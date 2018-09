Trans uccisa con una coltellata alla gola a Bari

E' stata una coltellata alla base del collo ad uccidere la transessuale 40enne, della provincia di Bari, trovata riversa sul sedile passeggero della sua utilitaria alla periferia della città, in via Alfredo Giovine, in zona San Giorgio. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, a scoprire il corpo della transessuale, di cui non è stato reso noto il nome, è stata una coppia di passanti che portava a spasso il cane. All'arrivo del 118 la trans era già morta.



La ferita avrebbe reciso la vena succlavia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia Scientifica, gli investigatori della Squadra mobile, e il sostituto procuratore di turno che nei prossimi giorni disporrà l'autopsia. L'auto è stata sequestrata.



La polizia sta cercando anche di ricostruire i movimenti della vittima prima dell'arrivo nel luogo del ritrovamento, anche grazie alle immagini di telecamere di sicurezza.