Fedriga: "Il Centrodestra è compatto"

"Noi non abbiamo bacchette magiche e non pretendiamo di avere la verità in tasca. Siamo qui per ascoltare". Questa Festa è "un momento di confronto che ci può aiutare a portare il buon governo". Lo ha detto il presidente Fvg e segretario regionale del Carroccio, aprendo il 21 sera al Parco Rubia di Pradamano (Udine) la Festa della Lega Fvg.



Il centrodestra in Friuli Venezia Giulia, ha detto poi a margine dell'evento Fedriga, "rimane compatto. Abbiamo una maggioranza che funziona e ci auguriamo di continuare a governare per i prossimi cinque anni". E a livello nazionale dove invece Fratelli d'Italia e Forza Italia sono all'opposizione? "Si può dire - replica - che facciamo maggioranza e opposizione, si tratta di un valore aggiunto", scherza. "E il Pd non ha più scampo".