Bergamo, nigeriano minaccia i pendolari con una bottiglia rotta

Il fattaccio è accaduto la sera di domenica 23 su un treno regionale diretto a Treviglio e in transito nella stazione ferroviaria di Levate. Un 24enne nigeriano, residente in provincia di Cremona, armato di una bottiglia rotta ha iniziato a minacciare i pendolari, tra l'altro senza apparente motivo. Il capotreno a quel punto ha fermato la corsa.



Pronto l’intervento dei Carabinieri, allertati dai viaggiatori, che alla stazione di Levate sono saliti sul treno e hanno bloccato l’extracomunitario, in presumibile stato di alterazione psico-fisica, accompagnandolo infine in Caserma. La corsa del treno è quindi potuta ripartire.