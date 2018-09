Vento a 70 km nel Lecchese, treni in tilt

Paralizzata la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio a causa del vento che a fatto cadere alcuni alberi sulla linea elettrica fra Delebio (Sondrio) e Colico (Lecco). Il personale viaggiante di Trenord ha quantificato ritardi di un'ora.



La circolazione è stata sospesa anche nella tratta fra Colico e Chiavenna (Sondrio). Oggi nella zona si registrano raffiche di vento anche di 70 km orari, in una bella giornata di sole. Dopo un'oretta la circolazione ferroviaria sulla linea Tirano-Lecco è stata ripristinata, seppure in modo graduale.



I disagi, per lo stesso motivo (caduta piante nella zona di Novate Mezzola in provincia di Sondrio), permangono, al momento in cui scriviamo, invece sulla linea Colico-Chiavenna. Un treno per Chiavenna (Sondrio) è stato cancellato. Le squadre di operai e tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la circolazione dei treni anche in questo caso. Intanto Trenord ha istituito sulla tratta un servizio sostitutivo di bus. I problemi per le raffiche di vento sono iniziati attorno alle 10 di stamani.