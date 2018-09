PRONTO SOCCORSO SACCO

MI SONO RECATO SABATO 22 SETTEMBRE PER UNA URGENZA AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SACCO DI MILANO, MIO PADRE AVEVA MALE AL PETTO. SONO GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO ALLE ORE 11.04. DOPO 30 MINUTI GLI INFERMIERI HANNO PROVATO PRESSIONE E BATTITO CARDIACO, RILEVANDO UNA FORTE FIBRILLAZIONE. MIO PADRE E' STATO INVITATO AD USCIRE ED ATTENDERE DI ESSERE VISITATO DAL CARDIOLOGO. L'ATTESA SI E' PROTRATTA SINO ALLE 16.02 DEL POMERIGGIO. NONOSTASSE FOSSE L'UNICA PERSONA PRESENTE NEL TABELLONE DELLE URGENZE (IL TUTTO DOCUMENTATO CON UNA FOTO IN MIO POSSESSO). GLI INFERMIERI MI HANNO PIU' VOLTE DETTO CHE IL MEDICO ERA NEI REPARTI A 800 METRI DI DISTANZA. MI SONO RECATO NEI REPARTI NEL TENTATIVO DI RINTRACCIARLO, MA NON SI TROVAVA, SCOMPARSO NEL NULLA. TORNATO AL POSTO DI PRIMO SOCCORSO HO RICHIESTO NUOVAMENTE UN AIUTO POICHE' MIO PADRE ERA ESAUSTO SULLA SEDIA. COSI' MI SONO SENTITO DI ANDARE VIA E TRASPORTARLO PRESSO UNA ALTRO OSPEDALE. APPENA GIUNTO PRESSO UN ALTRO OSPEDALE MIO PADRE E' STATO SOCCORSO IMMEDIATAMENTE. RICOVERATO PER UN INFARTO. ATTENDO ESITI SUCCESSIVI PER DENUNCIARE L'OSPEDALE E RICHIESTA DANNI. IN ALLEGATO ORA DI ARRIVO 11.04 ED ORA DI ATTESA 16.02 SENZA ESITI.