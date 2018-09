Cinisello Balsamo, va in chiesa armato e si mette a bestemmiare

Entrato in chiesa durante la funzione religiosa della messa domenicale, ha iniziato a bestemmiare e minacciare i fedeli con in mano un coltello a serramanico; è successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, la mattina di domenica 23 settembre 2018 nella chiesa Sacra Famiglia. La polizia con le squadre volanti del commissariato Conisello è intervenuta su segnalazione e ha fermato l'uomo, un italiano di 51 anni, che nel frattempo, uscito dalla chiesa, aveva minacciato anche la titolare di un negozio vicino.



Gli agenti sono riusciti a convincerlo a buttare l'arma e consegnarsi: senza che opponesse resistenza è stato fermato e portato in commissariato per accertamenti. L'uomo, incensurato, era da tempo in cura nel reparto di psichiatria dell'ospedale Bassini, dove è stato accompagnato dopo essere stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di armi.