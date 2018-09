Parla ancora la Fornero: “Salvini cinico, Di Maio ignorante”

Elsa Fornero si lamenta costantemente dei riflettori accesi nei suoi confronti, pieni di acredine e molto parsimoniosi nel sciorinare complimenti. Dice di sé d’essere una persona pacata, composta, con un forte dolore emotivo, come testimoniato dalle lacrime di 7 anni fa, nei confronti di chi ha sofferto la sua Riforma.



Eppure non solo non fa mea culpa, ma attacca e condanna chiunque osi mettere in discussione la sua buona fede e gli effetti “salutistici” che avrebbe prodotto sui conti pubblici, stringendo la corda al collo ai lavoratori.



“Non tutti quelli che raggiugono 60 anni di età vogliono lasciare il lavoro”, dice la professoressa, ed è anche vero, ma questo cosa c’entra col negare il diritto a farlo? L’avere acquisito la chance e non essere sotto schiaffo della crisi e dell’eventuale perdita dell’impiego con l’impossibilità di ricollocarsi? O ancora: “Il Governo Gentiloni aveva introdotto un ottimo strumento di flessibilità come l’Ape, sarebbe un peccato smantellarlo”.



Sì, geniale chiedere un prestito alle Banche per avere un anticipo sui contributi che poi andrebbe riversato a rate, a vita, agli stessi istituti di credito. Non solo le adesioni sono state un fiasco, ma era (l’ennesimo) regalo agli sportelli bancari. Non si prova vergogna nel dire ad una persona che ha versato 38 anni di contributi che per andare in pensione deve chiedere un prestito?



E, ospite a L’Aria che tira su LA7, spara sugli attuali attori del Governo: "Salvini è un cinico, Di Maio fa cascare le braccia: Avrebbe bisogno di studiare ancora molto.” Insomma, non scende dal pulpito, la cattedra le piace tanto al punto che pubblica un libro intriso di moralismo previdenziale: “Chi ha paura delle riforme”.



Perché deve passar l’idea che, le riforme debbano essere necessariamente un incubo? Dovrebbero migliorare la vita delle persone, non ci dovrebbero dire di non averne paura, anzi, ci dovrebbe essere un istinto alla felicità. Questa è la differenza tra un tecnico ed un politico, il primo taglia, il secondo ricuce.