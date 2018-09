Candiani e Cantarella senza sosta

Questa mattina nella sala delle bandiere del comune di Messina si è svolta la conferenza stampa di presentazione del primo gruppo consiliare al Sud in una città Metropolitana,il tutto è stato coordinato dagli uomini di punta che Salvini ha in Sicilia ovvero Candiani e Cantarella,la mattinata è stata dedicata infatti alla presentazione dei consiglieri comunali che hanno aderito ufficialmente alla Lega; spicca il nome del professore Dino Bramanti insieme agli altri consiglieri del suo gruppo,poi il sottosegretario Candiani ha partecipato insieme ai consiglieri alla seduta in commissione bilancio.Nel pomeriggio nuovamente nella sala delle bandiere per incontrare i militanti della provincia,una giornata intera dedicata a Messina,mai nessun esponente di governo aveva dedicato così tanto tempo a Messina. Ringraziamo Candiani e Cantarella.Piccola nota,li aspetto al più presto al mio paese Santa Teresa di riva.