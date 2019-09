L'Ungheria ci bacchetta: "Avete stravolto la politica di Salvini!"

"La politica del nuovo governo italiano è esattamente opposta a quella perseguita dall'ex ministro degli Interni Matteo Salvini, quindi è anche diametralmente opposta alla posizione ungherese. Forse non sorprende, dato che l'Italia ha un governo di sinistra a favore della migrazione". Lo dice il segretario di Stato ungherese per le comunicazioni e le relazioni internazionali e portavoce del gabinetto di Viktor Orban, Zoltan Kovacs. Il governo di Orban, aggiunge Kovacs, "rifiuterà la pressione di qualsiasi paese europeo che spinga l'Ungheria a consentire che gli immigrati clandestini attraversino i suoi confini".



Kovacs ribadisce la posizione espressa a Roma dallo stesso primo ministro ungherese alcuni giorni fa, e citando Orban aggiunge che l'Ungheria è pronta ad aiutare l'Italia nella protezione dei confini "o persino a riportare i migranti da dove provengono. Ma non daremo assistenza al sistema delle quote di migranti né seguiremo ciecamente l'ideologia dei partiti a favore dell'immigrazione che predicano l'avvento di una "società di qualità più elevata". L'ipotesi che l'Ungheria possa accogliere dei migranti è "assolutamente impraticabile".