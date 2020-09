Conte: "Al lavoro per fisco equo ed efficiente"

"Siamo gia' al lavoro per una riforma del fisco che ci permetta di arrivare a un sistema piu' equo ed efficiente, a vantaggio di cittadini e imprese": lo ha affermato il premier. Giuseppe Conte, in un'intervista a La Stampa. "Da troppi anni su questo tema abbiamo ascoltato solo annunci, e' il momento di agire", ha aggiunto il presidente del Consiglio, "accanto a questa riforma, realizzeremo una riforma del processo tributario, che contribuisca a rendere il nostro Paese piu' competitivo e piu' attrattivo per gli investitori".