USA, Trump: "Agenti feriti a Louisville, pronti ad aiutare"

"Prego per i due poliziotti che sono stati feriti stanotte a Louisville, Kentucky. Il governo federale è al loro fianco ed è pronto ad aiutare. Ho parlato con il governatore Andy Beshear e siamo pronti a lavorare insieme, immediatamente se richiesto", ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump dopo le violenze avvenute in seguito alla decisione del gran giurì di non incriminare nessuno degli agenti per la morte di Breonna Taylor. Anche il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha twittato sull'accaduto sottolineando "che la violenza non è mai e non potrà mai essere la risposta".