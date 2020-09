Coronavirus, Manaus potrebbe avere l'immunità di gregge

Secondo uno studio ancora in fase preliminare, la città brasiliana di Manaus, devastata dalla pandemia di coronavirus, potrebbe aver subito così tanti contagi che la sua popolazione ora beneficia dell'immunità di gregge. Pubblicato sul sito web medRxiv, lo studio ha analizzato i dati di infezione con modelli matematici per stimare che il 66% della popolazione di Manaus aveva anticorpi contro il nuovo coronavirus, dove il passaggio della pandemia è stato tanto veloce quanto brutale.



Potrebbe essere sufficientemente alto da aver raggiunto la soglia dell'immunità di gregge, in cui un numero sufficiente di membri di una popolazione è immune a una malattia che non può più diffondersi in modo efficace: hanno reso noto gli autori dello studio, un gruppo di 34 ricercatori brasiliani e internazionali.