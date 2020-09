Boccia: "Coi soldi Ue più autonomia"

''Il Governo è pronto. Il 10 settembre ho trasmesso ai capidelegazione della maggioranza l'ultima bozza della legge quadro, che conto arriverà a breve in Consiglio dei ministri. Una premessa però. Dobbiamo far tesoro del lavoro portato avanti in questi mesi sulla pandemia. Nonostante la tensione per la gravità della situazione, presidenti di Regione, sindaci, esperti e Governo hanno sempre collaborato, dobbiamo continuare a farlo''. Lo sottolinea il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia, in un'intervista a Il Sole 24 Ore.



''La bozza è frutto del confronto avviato con le Regioni e con la commissione di esperti da me nominata un anno fa, appena arrivato al Governo in cui sono presenti personalità di diverso orientamento, proprio per trovare una sintesi -continua Boccia-.Direi che siamo a buon punto. Dopo aver raccolto i suggerimenti di M5s, Iv e Leu abbiamo deciso di attuare immediatamente il decentramento amministrativo, sottraendo però le materie per cui dovranno prima essere individuati i cosidetti Lep ovvero i Livelli essenziali delle prestazioni. Questo perché vogliamo garantire in tutto il Paese, anche a chi vive nelle aree più svantaggiate del Sud ma anche del Nord e del Centro scuole, mense, trasporti locali e servizi sanitari adeguati. E questa decisione spetterà al Parlamento. Ma sappiamo che, secondo alcune stime, per colmare questa distanza tra "ricchi "e "poveri" occorrerebbero tra i 70 e 100 miliardi''.



''Nei criteri di valutazione del Recovery Fund abbiamo inserito tra gli indicatori di priorità anche i Lep. È un'occasione unica che ci consentirà di colmare un divario che rappresenta uno dei principali freni alla crescita. Non sfruttarla sarebbe gravissimo''. E sul Mes, ''una volta fatto il quadro la valutazione spetterà al Parlamento''.