Oneri di urbanizzazione, la questione di lana caprina dei compagni lombardi

“Alzare o diminuire gli oneri di urbanizzazione resta una prerogativa dei Comuni e quindi è del tutto falso quanto sostengono gli esponenti dem Rozza e Piloni in materia urbanistica”. Così il capogruppo della Lega, Roberto Anelli, che prosegue: “La scelta è fra il voler far ripartire l’economia o incassare più soldi dalle imprese che da parecchi anni versano in grave difficoltà, in questo periodo ulteriormente acuita dall’epidemia Covid-19. Il Comune di Milano, come tutti gli altri Comuni lombardi, può decidere se applicare e in che modo la Legge sulla Rigenerazione urbana”.



“La normativa regionale – prosegue Anelli - è uno strumento atto a migliorare la qualità della vita dei centri urbani, evitare speculazioni, azzerare il consumo di suolo e puntare invece al recupero delle aree dismesse. Si tratta di una questione che interessa gran parte del territorio lombardo, dove sono numerosissime le aree industriali abbandonate e che occorrerebbe togliere dall’attuale degrado. Per far questo può essere necessario incentivare i possibili investimenti, anche attraverso una diminuzione del carico fiscale”.



“Le accuse dei consiglieri Rozza e Piloni – conclude Anelli – sono quindi infondate. Il Comune di Milano ha tutti gli strumenti per agire con ampia discrezionalità politica in un ambito così strategico come quello dell’edilizia e della pianificazione urbanistica”.