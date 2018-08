Tentato stupro in Puglia, Salvini: "Rimanderemo certe bestie a casa"

"A Castellaneta Marina (Taranto) un immigrato irregolare marocchino ha tentato di abusare di una 17enne, fortunatamente salvata dal fidanzato. Questo signore, ora in carcere, era già stato "invitato" a partire dall'Italia ma stranamente stava ancora qui... Nel #DecretoSicurezza che ho in testa, bestie come lui saranno prontamente rimandate al loro Paese. Punto".



Su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta l'arresto del 31enne marocchino senza fissa dimora che ha tentato di abusare di una 17enne approfittando del suo stato d'ebrezza, ma è stato fermato dal fidanzato della ragazza che lo ha colpito con una bottiglia alla testa.