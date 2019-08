Kim mostra i muscoli a Trump

Kim ci rifa'. Ed assiste in pompa magna al test di un "mega lanciarazzi multiplo di recente sviluppo". In questo modo il dittatore Kim Jong-un ha voluto dare agli Stati Uniti ed alla vicina Corea del Sud un'altra dimostrazione del suo arsenale in espansione apparentemente mirata ad aumentare la sua capacità aggressiva, in vista di una possibile ripresa dei colloqui nucleari con gli americani. In altre parole, sta mostrando i muscoli a Trump.