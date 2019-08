Messico, accoppato giornalista scomodo. E siamo a 11

Il direttore del portale di informazione messicano 'El Observatorio del Sur', Nevith Condés Jaramillo, è stato assassinato nel comune di Tejupilco (Stato del Messico), appena tre settimane dopo la morte di altri tre giornalisti nelle stesse circostanze. Omicidi che rientrano in una recrudescenza di attacchi contro la stampa. Sull'omicidio di Condés Jaramillo sta indagando la Procura generale dello Stato del Messico secondo il quotidiano El Sol de México. Il direttore di El Observatorio del Sur, secondo alcune testimonianze, aveva chiesto di essere incluso nel meccanismo di protezione dei giornalisti del governo federale dopo aver ricevuto delle minacce.



Condés Jaramillo è l'undicesimo giornalista ucciso quest'anno in Messico e il suo omicidio è stato compiuto nella stessa settimana in cui le Nazioni Unite hanno denunciato che il meccanismo di protezione dei giornalisti in Messico "non garantisce la sicurezza". All'inizio di agosto Jorge Ruiz, un giornalista di El Gráfico de Xalapa, è stato attaccato da un gruppo di sconosciuti mentre viaggiava su una strada nella città di Bocanita.



Secondo il quotidiano El Universal, Ruiz aveva denunciato diverse minacce di morte contro di lui per il suo lavoro giornalistico e la sua casa era stata attaccata in almeno tre occasioni. Durante l'amministrazione del presidente Andrés Manuel López Obrador, che è salito al potere a dicembre, almeno dieci giornalisti hanno perso la vita in circostanze violente. Il Messico è uno dei paesi più pericolosi al mondo per esercitare la professione giornalistica.