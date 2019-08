Governo MaZinga: Zingarate e Di Maialate

Governo MaZinga in vista, ed ogni giorno che passa la farsa si trasforma in tragedia. Lo denuncia oggi Pietro Senaldi su Libero, con un pezzo dal titolo più che significativo: "Zingarate e Di Maialate". "Grillini e Dem fingono di discutere sul programma, ma lì troveranno la quadra, perché il loro futuro governo non ha altro orizzonte se non la spartizione della torta tra i capi e la sopravvivenza delle truppe sulle poltrone parlamentari. Quella decisiva è la partita sui nomi e le sorti individuali, unico punto della contesa".



"Nessuno si fida dell’altro. Zingaretti fa le sue zingarate, Di Maio le sue dimalaiate, Salvini prova a salvarsi e Renzi fa se stesso, il che è abbastanza per produrre un gran casino", commenta l'editorialista. "Il sospetto di tre quarti del Pd e del genio di Pomigliano d’Arco è che Zingaretti punti al voto, per mandare a casa i renziani, superare il 18% ottenuto da Matteo nel 2018 e giocare finalmente da protagonista, anziché varare un governo al quale il leader fiorentino può staccare la spina quando vuole".



"Ma noi propendiamo per il fatto che il fratello di Montalbano in realtà faccia il triplo gioco e andare al potere senza passare dal voto, secondo la tradizione del partito del quale è segretario, non gli dispiaccia". Non c'è che dire: il Governo MaZinga non è ancora nato e già parte male...