Al via i tavoli del Pd

Sono iniziati i lavori, presso la sede nazionale del PD, dei sei tavoli sul programma con i membri della segreteria e i capigruppo di Camera e Senato del Pd. Lo rende noto l'Ufficio stampa del Pd. E intanto Tommaso Cerno, senatore del Partito democratico, dichiara circa l'accordo coi pentastellati: ''Non mi pare che il no a Conte bis sia un veto alla persona, piuttosto servono garanzie sulla discontinuità con il governo gialloverde".



"Il programma condiviso e le finalità culturali e politiche del governo sono il tema. Altrimenti Conte bis avrebbe un significato un po' oscuro. Alla luce di questo valuteremo la migliore guida per il governo'', conclude.