Covid nelle Marche, salgono a 14 i pazienti ricoverati

Sono diventati 14 i pazienti marchigiani Covid-19 ricoverati in ospedale, uno piu' di ieri, e tutti in reparti non intensivi, 9 a Torrette e 5 Pesaro; inoltre, in tutta la regione si sono 234 persone in isolamento domiciliare, 4 piu' di ieri, mentre restano 5 gli ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo). Lo si apprende dal secondo bollettino del Gores, il gruppo regionale che coordina l'emergenza sanitaria nella regione. I casi complessivamente accertati nelle ultime 24 ore sono stati 11: il totale e' salito cosi' a 7.124 dall'inizio della crisi, numero che comprende anche i focolai individuati all'Hotel House di Porto Recanati, nel Maceratese, e a Montecopiolo, nel Pesarese. Rispetto a ieri, ci sono 6 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.889, mentre le vittime registrate restano 987.



Dei 7.124 casi positivi, 2.906 (+3) risiedono in provincia di Pesaro-Urbino, 1.930 (+3) in quella di Ancona, 1.197 (+1) in quella di Macerata, 485 nel Fermano e 347 (+1) nel Piceno; inoltre, 259 (+3) persone positive non sono residenti nelle Marche. E' tornato salire il numero di coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione: 1.785 (+173), tra i quali 259 (+7) con i sintomi del 'Covid-19'; gli operatori sanitari in quarantena sono 68 (+2). Dall'inizio dell'epidemia i marchigiani che hanno passato volontariamente in casa due settimane di isolamento sono diventati 42.976, i casi complessivamente diagnosticati 117.078 e i tamponi processati 195.794, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.