Far West (o Gang bang?) a Milano. Protesta la Lega

"A Milano ieri in pieno giorno. Se non fosse intervenuto un uomo che ha avvisato la Polizia i tre stupratori sarebbero fuggiti. 11mila tra poliziotti, Carabinieri e vigili e questa sarebbe la sicurezza a Milano? Lamorgese e Sala ma Milano non è il Far West, giusto?". Così su Facebook, sarcasticamente, il consigliere comunale e regionale della Lega Max Bastoni ha criticato Governo e sindaco per la questione della - ormai solo presunta - sicurezza nel capoluogo lombardo.