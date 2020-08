Napoli, prende a calci la compagna. Arrestato

I carabinieri della stazione di Varcaturo, a Giugliano, nel Napoletano, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, su mandato del gip di Napoli Nord, un 45enne già noto e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.



La sua compagna e convivente ha avuto il coraggio di denunciarlo per diversi episodi di violenza. L'uomo infatti le ha tirato contro vari suppellettili dell'arredamento di casa ed elettrodomestici, l'ha colpita con violenti calci e pugni tanto da mandarla in ospedale.