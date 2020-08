Immigrati, la Lega: "La denuncia di Faraone? Iniziativa fantasiosa"

"Il senatore Faraone non difetta di fantasia e l'esposto da lui presentato contro il presidente Musumeci e Matteo Salvini ne è una evidente prova. Ci spiace però avvertirlo che anche queste iniziative non lo aiuteranno ad evitare le percentuali da prefisso telefonico per il partitino di Matteo Renzi o giustificare l'inerzia del governo che sostiene". Così Stefano Candiani, segretario regionale della Lega, insieme a Fabio Cantarella e Francesco Di Giorgio vicesegretari regionali Carroccio.



"Troviamo singolare - evidenziano - che il senatore Faraone abbia trovato il tempo di raggiungere Agrigento per presentare il suo esposto quando avrebbe potuto tranquillamente presentarlo a Palermo, la sua citta' di residenza e il luogo dove e' stata adottata l'ordinanza del presidente della Regione. Avrebbe potuto scegliere anche Ragusa per Pozzallo o Caltagirone per Vizzini o Siracusa per Augusta e invece no, perché il senatore Faraone vuole rivolgersi al procuratore che ha già indagato Matteo Salvini e tiene tantissimo a specificarlo?".