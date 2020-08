Carceri, Salvini: "Tra guardie e ladri dobbiamo stare con le guardie"

Scegli il carcere di Secondigliano a Napoli per la sua prima tappa nel tour di due giorni che lo portera' in giro per quattro province della Campania, il leader della Lega, Matteo Salvini, perche' "tra guardie e ladri, bisogna sempre stare con le guardie". "Questo e' un carcere di eccellenza - dice, finita la visita - sono 40 ettari, in ogni cella stanno al massimo 2 detenuti, ci sono le scuole medie, ci sono le scuole superiori, ci sono otto corsi universitari, ci sono le officine, ci sono momenti di svago, biblioteche. Io carceri che mettono a disposizione cosi' tante opportunita' ai detenuti in Italia ne ho visti pochi".