Friuli: 830mila euro per mantenere 70 immigrati. Wi-fi incluso

Ecco dove finiscono i soldi dei contribuenti: Mantenere 70 richiedenti asilo per un anno costa 830mila euro. A tanto ammonta il bando della prefettura di Pordenone per l’assistenza degli immigrati alloggiati all’ex caserma Monti, per il periodo compreso tra il 1 giugno 2018 e il 31 maggio 2019. È aumentato pure il costo giornaliero per ciascun ospite, lievitato da 32 a 32,50 euro per un totale di 830.375 euro. Non solo.



Il numero degli immigrati mantenuti a spese nostre potrebbe crescere del 50%: in quel caso l’esborso raggiungerà i 415mila euro. L’appalto, oltre a vitto e alloggio, include una lunga serie di servizi, tra cui il taglio di barba e capelli, lavanderia, trasporto e connessione wi-fi (immancabile), quindi orientamento al territorio, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistica, corsi di lingua e organizzazione del tempo libero. La prefettura richiede anche, nero su bianco, che i menu si adeguino ai “principi alimentari” degli ospiti.